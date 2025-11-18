Noodleface מחיר היום

מחיר Noodleface (NOODLE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOODLE ל USD הוא -- לכל NOODLE.

Noodleface כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,260.52, עם היצע במחזור של 100.00B NOODLE. ב‑24 השעות האחרונות, NOODLE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000639, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOODLE נע ב -- בשעה האחרונה ו -51.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Noodleface (NOODLE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Noodleface הוא $ 14.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOODLE הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.26K.