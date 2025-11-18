NONOS מחיר היום

מחיר NONOS (NOX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00593355, עם שינוי של 15.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOX ל USD הוא $ 0.00593355 לכל NOX.

NONOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,753,851, עם היצע במחזור של 798.08M NOX. ב‑24 השעות האחרונות, NOX סחר בין $ 0.00530383 (נמוך) ל $ 0.00757239 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01143162, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0010326.

ביצועים לטווח קצר, NOX נע ב +0.79% בשעה האחרונה ו +1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NONOS (NOX) מידע שוק

שווי שוק $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.75M$ 4.75M $ 4.75M אספקת מחזור 798.08M 798.08M 798.08M אספקה כוללת 798,083,539.5598772 798,083,539.5598772 798,083,539.5598772

שווי השוק הנוכחי של NONOS הוא $ 4.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOX הוא 798.08M, עם היצע כולל של 798083539.5598772. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.75M.