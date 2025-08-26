Nonja (NONJA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00224151$ 0.00224151 $ 0.00224151 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -23.08% שינוי מחיר (7D) -23.08%

Nonja (NONJA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NONJA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NONJAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00224151, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NONJA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nonja (NONJA) מידע שוק

שווי שוק $ 325.75K$ 325.75K $ 325.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 325.75K$ 325.75K $ 325.75K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nonja הוא $ 325.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NONJA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 325.75K.