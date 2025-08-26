עוד על NSAI

Node Sphere AI סֵמֶל

Node Sphere AI מחיר (NSAI)

לא רשום

1 NSAI ל USDמחיר חי:

$0.00022501
$0.00022501$0.00022501
-11.90%1D
USD
Node Sphere AI (NSAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:28:58 (UTC+8)

Node Sphere AI (NSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362121
$ 0.00362121$ 0.00362121

$ 0
$ 0$ 0

+0.74%

-11.93%

+4.13%

+4.13%

Node Sphere AI (NSAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00362121, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSAI השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -11.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Node Sphere AI (NSAI) מידע שוק

$ 225.05K
$ 225.05K$ 225.05K

--
----

$ 225.05K
$ 225.05K$ 225.05K

999.89M
999.89M 999.89M

999,889,081.045839
999,889,081.045839 999,889,081.045839

שווי השוק הנוכחי של Node Sphere AI הוא $ 225.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSAI הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999889081.045839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.05K.

Node Sphere AI (NSAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Node Sphere AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNode Sphere AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNode Sphere AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Node Sphere AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.93%
30 ימים$ 0+2.29%
60 ימים$ 0+0.94%
90 ימים$ 0--

מה זהNode Sphere AI (NSAI)

Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Node Sphere AI (NSAI) משאב

האתר הרשמי

Node Sphere AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Node Sphere AI (NSAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Node Sphere AI (NSAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Node Sphere AI.

בדוק את Node Sphere AI תחזית המחיר עכשיו‏!

NSAI למטבעות מקומיים

Node Sphere AI (NSAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Node Sphere AI (NSAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NSAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Node Sphere AI (NSAI)

כמה שווה Node Sphere AI (NSAI) היום?
החי NSAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NSAI ל USD?
המחיר הנוכחי של NSAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Node Sphere AI?
שווי השוק של NSAI הוא $ 225.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NSAI?
ההיצע במחזור של NSAI הוא 999.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NSAI?
‏‏NSAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00362121 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NSAI?
NSAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NSAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NSAI הוא -- USD.
האם NSAI יעלה השנה?
NSAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NSAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
