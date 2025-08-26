Node Sphere AI (NSAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00362121 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.74% שינוי מחיר (1D) -11.93% שינוי מחיר (7D) +4.13%

Node Sphere AI (NSAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NSAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NSAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00362121, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NSAI השתנה ב +0.74% במהלך השעה האחרונה, -11.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Node Sphere AI (NSAI) מידע שוק

שווי שוק $ 225.05K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 225.05K אספקת מחזור 999.89M אספקה כוללת 999,889,081.045839

שווי השוק הנוכחי של Node Sphere AI הוא $ 225.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NSAI הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999889081.045839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 225.05K.