Node Sphere AI (NSAI)
Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers.

https://nodesphereai.com

שווי שוק:
$ 236.62K
$ 236.62K$ 236.62K
ההיצע הכולל:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
אספקה במחזור:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 236.62K
$ 236.62K$ 236.62K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00362121
$ 0.00362121$ 0.00362121
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00023641
$ 0.00023641$ 0.00023641

Node Sphere AI (NSAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Node Sphere AI (NSAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של NSAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות NSAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את NSAIטוקניומיקה, חקרו אתNSAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

