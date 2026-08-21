NodalWaves מחיר היום

מחיר NodalWaves (NODAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00326597, עם שינוי של 4.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NODAL ל USD הוא $ 0.00326597 לכל NODAL.

NodalWaves כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,232,177, עם היצע במחזור של 377.28M NODAL. ב‑24 השעות האחרונות, NODAL סחר בין $ 0.00326577 (נמוך) ל $ 0.003447 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0040084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00196783.

ביצועים לטווח קצר, NODAL נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +4.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.02K.

NodalWaves (NODAL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M נפח (24 שעות) $ 8.02K$ 8.02K $ 8.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.66M$ 32.66M $ 32.66M אספקת מחזור 377.28M 377.28M 377.28M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NodalWaves הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.02K. ההיצע במחזור של NODAL הוא 377.28M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.66M.