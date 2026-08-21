Nocturn מחיר היום

מחיר Nocturn (NOC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOC ל USD הוא $ 0 לכל NOC.

Nocturn כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 349,139, עם היצע במחזור של 1.00B NOC. ב‑24 השעות האחרונות, NOC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00323189, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.38K.

Nocturn (NOC) מידע שוק

שווי שוק $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K נפח (24 שעות) $ 8.38K$ 8.38K $ 8.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 349.14K$ 349.14K $ 349.14K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nocturn הוא $ 349.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.38K. ההיצע במחזור של NOC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 349.14K.