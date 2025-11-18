Niuma מחיר היום

מחיר Niuma (NIUMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00030822, עם שינוי של 14.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIUMA ל USD הוא $ 0.00030822 לכל NIUMA.

Niuma כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 300,827, עם היצע במחזור של 973.24M NIUMA. ב‑24 השעות האחרונות, NIUMA סחר בין $ 0.00030173 (נמוך) ל $ 0.00036219 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00160265, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005659.

ביצועים לטווח קצר, NIUMA נע ב +0.11% בשעה האחרונה ו -35.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Niuma (NIUMA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Niuma הוא $ 300.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIUMA הוא 973.24M, עם היצע כולל של 973244751.4777322. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 300.83K.