NICE מחיר היום

מחיר NICE (NICE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NICE ל USD הוא $ 0 לכל NICE.

NICE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,402, עם היצע במחזור של 999.05M NICE. ב‑24 השעות האחרונות, NICE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NICE נע ב -0.56% בשעה האחרונה ו +18.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NICE (NICE) מידע שוק

שווי שוק $ 35.40K$ 35.40K $ 35.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.40K$ 35.40K $ 35.40K אספקת מחזור 999.05M 999.05M 999.05M אספקה כוללת 999,048,431.755384 999,048,431.755384 999,048,431.755384

שווי השוק הנוכחי של NICE הוא $ 35.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NICE הוא 999.05M, עם היצע כולל של 999048431.755384. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.40K.