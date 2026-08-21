Nibiru מחיר היום

מחיר Nibiru (NIBI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIBI ל USD הוא $ 0 לכל NIBI.

Nibiru כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 524,782, עם היצע במחזור של 1.05B NIBI. ב‑24 השעות האחרונות, NIBI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.960086, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NIBI נע ב +0.03% בשעה האחרונה ו -0.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 28.89K.

Nibiru (NIBI) מידע שוק

שווי שוק $ 524.78K$ 524.78K $ 524.78K נפח (24 שעות) $ 28.89K$ 28.89K $ 28.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 557.23K$ 557.23K $ 557.23K אספקת מחזור 1.05B 1.05B 1.05B אספקה כוללת 1,109,924,934.877447 1,109,924,934.877447 1,109,924,934.877447

שווי השוק הנוכחי של Nibiru הוא $ 524.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.89K. ההיצע במחזור של NIBI הוא 1.05B, עם היצע כולל של 1109924934.877447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 557.23K.