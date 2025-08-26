NFTX (NFTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 53.43 $ 53.43 $ 53.43 24 שעות נמוך $ 60.37 $ 60.37 $ 60.37 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 53.43$ 53.43 $ 53.43 גבוה 24 שעות $ 60.37$ 60.37 $ 60.37 שיא כל הזמנים $ 499.09$ 499.09 $ 499.09 המחיר הנמוך ביותר $ 11.17$ 11.17 $ 11.17 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.82% שינוי מחיר (1D) -11.02% שינוי מחיר (7D) +17.28% שינוי מחיר (7D) +17.28%

NFTX (NFTX) המחיר בזמן אמת של הוא $53.54. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 53.43 לבין שיא של $ 60.37, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 499.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 11.17.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTX השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -11.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFTX (NFTX) מידע שוק

שווי שוק $ 22.51M$ 22.51M $ 22.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M אספקת מחזור 420.00K 420.00K 420.00K אספקה כוללת 650,000.0 650,000.0 650,000.0

שווי השוק הנוכחי של NFTX הוא $ 22.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTX הוא 420.00K, עם היצע כולל של 650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.84M.