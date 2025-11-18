NeverPay מחיר היום

מחיר NeverPay (NPAY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000821, עם שינוי של 3.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NPAY ל USD הוא $ 0.00000821 לכל NPAY.

NeverPay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,245.91, עם היצע במחזור של 998.93M NPAY. ב‑24 השעות האחרונות, NPAY סחר בין $ 0.00000751 (נמוך) ל $ 0.00000855 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00016098, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000751.

ביצועים לטווח קצר, NPAY נע ב +0.26% בשעה האחרונה ו -13.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NeverPay (NPAY) מידע שוק

שווי שוק $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K אספקת מחזור 998.93M 998.93M 998.93M אספקה כוללת 998,934,250.693865 998,934,250.693865 998,934,250.693865

