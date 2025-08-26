Neva (NEVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0405523$ 0.0405523 $ 0.0405523 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -6.26% שינוי מחיר (7D) -42.27% שינוי מחיר (7D) -42.27%

Neva (NEVA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NEVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0405523, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEVA השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -6.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neva (NEVA) מידע שוק

שווי שוק $ 28.65K$ 28.65K $ 28.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.63K$ 45.63K $ 45.63K אספקת מחזור 62.79M 62.79M 62.79M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Neva הוא $ 28.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEVA הוא 62.79M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.63K.