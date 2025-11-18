NEUY מחיר היום

מחיר NEUY (NEUY) בזמן אמת היום הוא $ 0.03001581, עם שינוי של 4.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEUY ל USD הוא $ 0.03001581 לכל NEUY.

NEUY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,931,433, עם היצע במחזור של 64.08M NEUY. ב‑24 השעות האחרונות, NEUY סחר בין $ 0.02937646 (נמוך) ל $ 0.03170717 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0127721.

ביצועים לטווח קצר, NEUY נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו -14.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

NEUY (NEUY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M אספקת מחזור 64.08M 64.08M 64.08M אספקה כוללת 71,280,000.0 71,280,000.0 71,280,000.0

שווי השוק הנוכחי של NEUY הוא $ 1.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEUY הוא 64.08M, עם היצע כולל של 71280000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.15M.