Netvrk מחיר היום

מחיר Netvrk (NETVR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00176864, עם שינוי של 15.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NETVR ל USD הוא $ 0.00176864 לכל NETVR.

Netvrk כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,867, עם היצע במחזור של 100.00M NETVR. ב‑24 השעות האחרונות, NETVR סחר בין $ 0.00152647 (נמוך) ל $ 0.00179982 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NETVR נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +24.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.07K.

Netvrk (NETVR) מידע שוק

שווי שוק $ 176.87K$ 176.87K $ 176.87K נפח (24 שעות) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.87K$ 176.87K $ 176.87K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Netvrk הוא $ 176.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.07K. ההיצע במחזור של NETVR הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.87K.