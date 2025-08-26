עוד על NETT

Netswap סֵמֶל

Netswap מחיר (NETT)

לא רשום

1 NETT ל USDמחיר חי:

$0.03867828
$0.03867828$0.03867828
-7.40%1D
USD
Netswap (NETT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:12:04 (UTC+8)

Netswap (NETT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03865205
$ 0.03865205$ 0.03865205
24 שעות נמוך
$ 0.04209918
$ 0.04209918$ 0.04209918
גבוה 24 שעות

$ 0.03865205
$ 0.03865205$ 0.03865205

$ 0.04209918
$ 0.04209918$ 0.04209918

$ 28.25
$ 28.25$ 28.25

$ 0.03319183
$ 0.03319183$ 0.03319183

+0.33%

-6.79%

-4.45%

-4.45%

Netswap (NETT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03894518. במהלך 24 השעות האחרונות, NETT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03865205 לבין שיא של $ 0.04209918, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NETTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03319183.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NETT השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.45% ב-7 הימים האחרונים.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NETT השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Netswap (NETT) מידע שוק

$ 425.44K
$ 425.44K$ 425.44K

--
----

$ 425.44K
$ 425.44K$ 425.44K

11.00M
11.00M 11.00M

10,999,414.45652918
10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

שווי השוק הנוכחי של Netswap הוא $ 425.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NETT הוא 11.00M, עם היצע כולל של 10999414.45652918. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 425.44K.

Netswap (NETT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Netswapל USDהיה $ -0.00284025494119467.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNetswap ל USDהיה . $ -0.0004205183.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNetswap ל USDהיה $ -0.0072225783.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Netswapל USDהיה $ -0.019548230351107035.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00284025494119467-6.79%
30 ימים$ -0.0004205183-1.07%
60 ימים$ -0.0072225783-18.54%
90 ימים$ -0.019548230351107035-33.41%

מה זהNetswap (NETT)

Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.

Netswap (NETT) משאב

האתר הרשמי

Netswapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Netswap (NETT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Netswap (NETT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Netswap.

בדוק את Netswap תחזית המחיר עכשיו‏!

NETT למטבעות מקומיים

Netswap (NETT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Netswap (NETT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Netswap (NETT)

כמה שווה Netswap (NETT) היום?
החי NETTהמחיר ב USD הוא 0.03894518 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NETT ל USD?
המחיר הנוכחי של NETT ל USD הוא $ 0.03894518. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Netswap?
שווי השוק של NETT הוא $ 425.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NETT?
ההיצע במחזור של NETT הוא 11.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NETT?
‏‏NETT השיג מחיר שיא (ATH) של 28.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NETT?
NETT ‏‏רשם מחירATL של 0.03319183 USD.
מהו נפח המסחר של NETT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NETT הוא -- USD.
האם NETT יעלה השנה?
NETT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NETT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:12:04 (UTC+8)

