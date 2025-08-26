Netswap (NETT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03865205 $ 0.03865205 $ 0.03865205 24 שעות נמוך $ 0.04209918 $ 0.04209918 $ 0.04209918 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03865205$ 0.03865205 $ 0.03865205 גבוה 24 שעות $ 0.04209918$ 0.04209918 $ 0.04209918 שיא כל הזמנים $ 28.25$ 28.25 $ 28.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03319183$ 0.03319183 $ 0.03319183 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -6.79% שינוי מחיר (7D) -4.45% שינוי מחיר (7D) -4.45%

Netswap (NETT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03894518. במהלך 24 השעות האחרונות, NETT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03865205 לבין שיא של $ 0.04209918, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NETTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 28.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03319183.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NETT השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Netswap (NETT) מידע שוק

שווי שוק $ 425.44K$ 425.44K $ 425.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 425.44K$ 425.44K $ 425.44K אספקת מחזור 11.00M 11.00M 11.00M אספקה כוללת 10,999,414.45652918 10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

שווי השוק הנוכחי של Netswap הוא $ 425.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NETT הוא 11.00M, עם היצע כולל של 10999414.45652918. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 425.44K.