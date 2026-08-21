NetMind Token מחיר היום

מחיר NetMind Token (NMT) בזמן אמת היום הוא $ 0.04176774, עם שינוי של 3.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NMT ל USD הוא $ 0.04176774 לכל NMT.

NetMind Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,613,330, עם היצע במחזור של 63.00M NMT. ב‑24 השעות האחרונות, NMT סחר בין $ 0.03957276 (נמוך) ל $ 0.04468541 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 16.09, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03293026.

ביצועים לטווח קצר, NMT נע ב +0.70% בשעה האחרונה ו +2.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.39K.

NetMind Token (NMT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M נפח (24 שעות) $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M אספקת מחזור 63.00M 63.00M 63.00M אספקה כוללת 143,528,117.2 143,528,117.2 143,528,117.2

שווי השוק הנוכחי של NetMind Token הוא $ 2.61M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.39K. ההיצע במחזור של NMT הוא 63.00M, עם היצע כולל של 143528117.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95M.