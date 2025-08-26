עוד על NEST

NEST מידע על מחיר

NEST אתר רשמי

NEST טוקניומיקה

NEST תחזית מחיר

Nest Protocol סֵמֶל

Nest Protocol מחיר (NEST)

1 NEST ל USDמחיר חי:

$0.00010945
$0.00010945$0.00010945
0.00%1D
Nest Protocol (NEST) טבלת מחירים חיה
Nest Protocol (NEST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

--

-69.41%

-69.41%

Nest Protocol (NEST) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010945. במהלך 24 השעות האחרונות, NEST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NESTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.237647, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000011.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-69.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nest Protocol (NEST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nest Protocol הוא $ 648.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEST הוא 5.93B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.

Nest Protocol (NEST) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nest Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Protocol ל USDהיה . $ -0.0000725388.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNest Protocol ל USDהיה $ -0.0000207456.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nest Protocolל USDהיה $ -0.00009745487227777423.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000725388-66.27%
60 ימים$ -0.0000207456-18.95%
90 ימים$ -0.00009745487227777423-47.10%

מה זהNest Protocol (NEST)

Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nest Protocol (NEST) משאב

האתר הרשמי

Nest Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nest Protocol (NEST) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nest Protocol (NEST) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nest Protocol.

בדוק את Nest Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

NEST למטבעות מקומיים

Nest Protocol (NEST) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nest Protocol (NEST) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEST הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nest Protocol (NEST)

כמה שווה Nest Protocol (NEST) היום?
החי NESTהמחיר ב USD הוא 0.00010945 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEST ל USD?
המחיר הנוכחי של NEST ל USD הוא $ 0.00010945. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nest Protocol?
שווי השוק של NEST הוא $ 648.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEST?
ההיצע במחזור של NEST הוא 5.93B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEST?
‏‏NEST השיג מחיר שיא (ATH) של 0.237647 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEST?
NEST ‏‏רשם מחירATL של 0.000011 USD.
מהו נפח המסחר של NEST?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEST הוא -- USD.
האם NEST יעלה השנה?
NEST ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEST תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
