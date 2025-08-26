Neptune (NEPT) מידע על מחיר (USD)

Neptune (NEPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.082436. במהלך 24 השעות האחרונות, NEPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081918 לבין שיא של $ 0.092348, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.404177, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.069366.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEPT השתנה ב -0.15% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neptune (NEPT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Neptune הוא $ 297.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NEPT הוא 3.61M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.