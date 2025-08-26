Nemesis Downfall (ND) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -0.43% שינוי מחיר (7D) -31.00% שינוי מחיר (7D) -31.00%

Nemesis Downfall (ND) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ND השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nemesis Downfall (ND) מידע שוק

שווי שוק $ 8.37K$ 8.37K $ 8.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K אספקת מחזור 17.08B 17.08B 17.08B אספקה כוללת 19,304,167,310.0 19,304,167,310.0 19,304,167,310.0

שווי השוק הנוכחי של Nemesis Downfall הוא $ 8.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ND הוא 17.08B, עם היצע כולל של 19304167310.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.45K.