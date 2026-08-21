NASDANQ מחיר היום

מחיר NASDANQ (NASDANQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NASDANQ ל USD הוא $ 0 לכל NASDANQ.

NASDANQ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 270,767, עם היצע במחזור של 1.00B NASDANQ. ב‑24 השעות האחרונות, NASDANQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00239969, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NASDANQ נע ב +1.98% בשעה האחרונה ו -69.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 124.97K.

NASDANQ (NASDANQ) מידע שוק

שווי שוק $ 270.77K$ 270.77K $ 270.77K נפח (24 שעות) $ 124.97K$ 124.97K $ 124.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 270.77K$ 270.77K $ 270.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NASDANQ הוא $ 270.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 124.97K. ההיצע במחזור של NASDANQ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.77K.