Nailong (NAILONG) מידע על מחיר (USD)

Nailong (NAILONG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00327273. במהלך 24 השעות האחרונות, NAILONG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00324123 לבין שיא של $ 0.00454553, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAILONGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068524, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAILONG השתנה ב -3.78% במהלך השעה האחרונה, -11.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-49.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nailong (NAILONG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nailong הוא $ 3.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAILONG הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996666.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.29M.