Nabla (NABLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00310198 $ 0.00310198 $ 0.00310198 24 שעות נמוך $ 0.00342525 $ 0.00342525 $ 0.00342525 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00310198$ 0.00310198 $ 0.00310198 גבוה 24 שעות $ 0.00342525$ 0.00342525 $ 0.00342525 שיא כל הזמנים $ 0.00602006$ 0.00602006 $ 0.00602006 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00228045$ 0.00228045 $ 0.00228045 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.38% שינוי מחיר (1D) -8.22% שינוי מחיר (7D) -3.34% שינוי מחיר (7D) -3.34%

Nabla (NABLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00313623. במהלך 24 השעות האחרונות, NABLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00310198 לבין שיא של $ 0.00342525, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NABLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00602006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00228045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NABLA השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -8.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nabla (NABLA) מידע שוק

שווי שוק $ 986.90K$ 986.90K $ 986.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M אספקת מחזור 315.23M 315.23M 315.23M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Nabla הוא $ 986.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NABLA הוא 315.23M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.