Nabla סֵמֶל

Nabla מחיר (NABLA)

לא רשום

1 NABLA ל USDמחיר חי:

-8.30%1D
mexc
USD
Nabla (NABLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:57:56 (UTC+8)

Nabla (NABLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.38%

-8.22%

-3.34%

-3.34%

Nabla (NABLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00313623. במהלך 24 השעות האחרונות, NABLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00310198 לבין שיא של $ 0.00342525, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NABLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00602006, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00228045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NABLA השתנה ב -0.38% במהלך השעה האחרונה, -8.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nabla (NABLA) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של Nabla הוא $ 986.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NABLA הוא 315.23M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.

Nabla (NABLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Nablaל USDהיה $ -0.000281229793463963.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNabla ל USDהיה . $ -0.0006516612.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNabla ל USDהיה $ +0.0001541378.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Nablaל USDהיה $ -0.0007063707354563254.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000281229793463963-8.22%
30 ימים$ -0.0006516612-20.77%
60 ימים$ +0.0001541378+4.91%
90 ימים$ -0.0007063707354563254-18.38%

מה זהNabla (NABLA)

Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Nablaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nabla (NABLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nabla (NABLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nabla.

בדוק את Nabla תחזית המחיר עכשיו‏!

NABLA למטבעות מקומיים

Nabla (NABLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nabla (NABLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NABLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Nabla (NABLA)

כמה שווה Nabla (NABLA) היום?
החי NABLAהמחיר ב USD הוא 0.00313623 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NABLA ל USD?
המחיר הנוכחי של NABLA ל USD הוא $ 0.00313623. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nabla?
שווי השוק של NABLA הוא $ 986.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NABLA?
ההיצע במחזור של NABLA הוא 315.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NABLA?
‏‏NABLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00602006 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NABLA?
NABLA ‏‏רשם מחירATL של 0.00228045 USD.
מהו נפח המסחר של NABLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NABLA הוא -- USD.
האם NABLA יעלה השנה?
NABLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NABLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:57:56 (UTC+8)

