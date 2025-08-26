Myro ($MYRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02198985 $ 0.02198985 $ 0.02198985 24 שעות נמוך $ 0.02589985 $ 0.02589985 $ 0.02589985 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02198985$ 0.02198985 $ 0.02198985 גבוה 24 שעות $ 0.02589985$ 0.02589985 $ 0.02589985 שיא כל הזמנים $ 0.442834$ 0.442834 $ 0.442834 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00199487$ 0.00199487 $ 0.00199487 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.77% שינוי מחיר (1D) -12.85% שינוי מחיר (7D) -15.68% שינוי מחיר (7D) -15.68%

Myro ($MYRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02198985. במהלך 24 השעות האחרונות, $MYRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02198985 לבין שיא של $ 0.02589985, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MYROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.442834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00199487.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MYRO השתנה ב -0.77% במהלך השעה האחרונה, -12.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Myro ($MYRO) מידע שוק

שווי שוק $ 22.11M$ 22.11M $ 22.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.11M$ 22.11M $ 22.11M אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,981,490.49 999,981,490.49 999,981,490.49

שווי השוק הנוכחי של Myro הוא $ 22.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MYRO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999981490.49. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.11M.