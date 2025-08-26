Myriad (XMY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.060926$ 0.060926 $ 0.060926 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.35% שינוי מחיר (7D) -5.46% שינוי מחיר (7D) -5.46%

Myriad (XMY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, XMY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XMYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.060926, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XMY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Myriad (XMY) מידע שוק

שווי שוק $ 290.18K$ 290.18K $ 290.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 290.18K$ 290.18K $ 290.18K אספקת מחזור 1.89B 1.89B 1.89B אספקה כוללת 1,887,587,500.0 1,887,587,500.0 1,887,587,500.0

שווי השוק הנוכחי של Myriad הוא $ 290.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XMY הוא 1.89B, עם היצע כולל של 1887587500.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 290.18K.