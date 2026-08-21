Myria מחיר היום

מחיר Myria (MYRIA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 18.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MYRIA ל USD הוא $ 0 לכל MYRIA.

Myria כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 644,104, עם היצע במחזור של 48.44B MYRIA. ב‑24 השעות האחרונות, MYRIA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01667821, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MYRIA נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו +16.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Myria (MYRIA) מידע שוק

שווי שוק $ 644.10K$ 644.10K $ 644.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 664.80K$ 664.80K $ 664.80K אספקת מחזור 48.44B 48.44B 48.44B אספקה כוללת 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Myria הוא $ 644.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYRIA הוא 48.44B, עם היצע כולל של 50000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 664.80K.