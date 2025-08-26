MXNB (MXNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.052349 $ 0.052349 $ 0.052349 24 שעות נמוך $ 0.054304 $ 0.054304 $ 0.054304 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.052349$ 0.052349 $ 0.052349 גבוה 24 שעות $ 0.054304$ 0.054304 $ 0.054304 שיא כל הזמנים $ 0.063759$ 0.063759 $ 0.063759 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04638506$ 0.04638506 $ 0.04638506 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -1.78% שינוי מחיר (7D) +1.95% שינוי מחיר (7D) +1.95%

MXNB (MXNB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.053191. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.052349 לבין שיא של $ 0.054304, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.063759, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04638506.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNB השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -1.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MXNB (MXNB) מידע שוק

שווי שוק $ 702.77K$ 702.77K $ 702.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 702.77K$ 702.77K $ 702.77K אספקת מחזור 13.21M 13.21M 13.21M אספקה כוללת 13,211,036.54821 13,211,036.54821 13,211,036.54821

שווי השוק הנוכחי של MXNB הוא $ 702.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MXNB הוא 13.21M, עם היצע כולל של 13211036.54821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 702.77K.