עוד על MSTR

MSTR מידע על מחיר

MSTR אתר רשמי

MSTR טוקניומיקה

MSTR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MSTR2100 סֵמֶל

MSTR2100 מחיר (MSTR)

לא רשום

1 MSTR ל USDמחיר חי:

$0.173925
$0.173925$0.173925
-4.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MSTR2100 (MSTR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:49 (UTC+8)

MSTR2100 (MSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.163669
$ 0.163669$ 0.163669
24 שעות נמוך
$ 0.185672
$ 0.185672$ 0.185672
גבוה 24 שעות

$ 0.163669
$ 0.163669$ 0.163669

$ 0.185672
$ 0.185672$ 0.185672

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 0.100948
$ 0.100948$ 0.100948

+0.24%

-4.14%

-15.12%

-15.12%

MSTR2100 (MSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.173925. במהלך 24 השעות האחרונות, MSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.163669 לבין שיא של $ 0.185672, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSTR השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MSTR2100 (MSTR) מידע שוק

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

--
----

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

20.65M
20.65M 20.65M

20,645,815.354111586
20,645,815.354111586 20,645,815.354111586

שווי השוק הנוכחי של MSTR2100 הוא $ 3.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSTR הוא 20.65M, עם היצע כולל של 20645815.354111586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.

MSTR2100 (MSTR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MSTR2100ל USDהיה $ -0.0075204777291692.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMSTR2100 ל USDהיה . $ -0.0443548926.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMSTR2100 ל USDהיה $ +0.0499981501.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MSTR2100ל USDהיה $ +0.02154866525480817.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0075204777291692-4.14%
30 ימים$ -0.0443548926-25.50%
60 ימים$ +0.0499981501+28.75%
90 ימים$ +0.02154866525480817+14.14%

מה זהMSTR2100 (MSTR)

$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MSTR2100 (MSTR) משאב

האתר הרשמי

MSTR2100תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MSTR2100 (MSTR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MSTR2100 (MSTR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MSTR2100.

בדוק את MSTR2100 תחזית המחיר עכשיו‏!

MSTR למטבעות מקומיים

MSTR2100 (MSTR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MSTR2100 (MSTR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSTR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MSTR2100 (MSTR)

כמה שווה MSTR2100 (MSTR) היום?
החי MSTRהמחיר ב USD הוא 0.173925 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSTR ל USD?
המחיר הנוכחי של MSTR ל USD הוא $ 0.173925. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MSTR2100?
שווי השוק של MSTR הוא $ 3.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSTR?
ההיצע במחזור של MSTR הוא 20.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSTR?
‏‏MSTR השיג מחיר שיא (ATH) של 3.51 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSTR?
MSTR ‏‏רשם מחירATL של 0.100948 USD.
מהו נפח המסחר של MSTR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSTR הוא -- USD.
האם MSTR יעלה השנה?
MSTR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSTR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:49 (UTC+8)

MSTR2100 (MSTR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.