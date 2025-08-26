MSTR2100 (MSTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.163669 $ 0.163669 $ 0.163669 24 שעות נמוך $ 0.185672 $ 0.185672 $ 0.185672 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.163669$ 0.163669 $ 0.163669 גבוה 24 שעות $ 0.185672$ 0.185672 $ 0.185672 שיא כל הזמנים $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100948$ 0.100948 $ 0.100948 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -4.14% שינוי מחיר (7D) -15.12% שינוי מחיר (7D) -15.12%

MSTR2100 (MSTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.173925. במהלך 24 השעות האחרונות, MSTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.163669 לבין שיא של $ 0.185672, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.51, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSTR השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MSTR2100 (MSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M אספקת מחזור 20.65M 20.65M 20.65M אספקה כוללת 20,645,815.354111586 20,645,815.354111586 20,645,815.354111586

שווי השוק הנוכחי של MSTR2100 הוא $ 3.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MSTR הוא 20.65M, עם היצע כולל של 20645815.354111586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.