MrCashClaw מחיר היום

מחיר MrCashClaw (CASHCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CASHCLAW ל USD הוא $ 0 לכל CASHCLAW.

MrCashClaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,955, עם היצע במחזור של 100.00B CASHCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, CASHCLAW סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CASHCLAW נע ב -- בשעה האחרונה ו +18.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MrCashClaw (CASHCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 22.96K$ 22.96K $ 22.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.96K$ 22.96K $ 22.96K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MrCashClaw הוא $ 22.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CASHCLAW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.96K.