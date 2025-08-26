עוד על MOX

Mox Studio סֵמֶל

Mox Studio מחיר (MOX)

לא רשום

1 MOX ל USDמחיר חי:

$0.00073001
$0.00073001$0.00073001
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Mox Studio (MOX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:05:41 (UTC+8)

Mox Studio (MOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04289297
$ 0.04289297$ 0.04289297

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.25%

-1.02%

-1.02%

Mox Studio (MOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04289297, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOX השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mox Studio (MOX) מידע שוק

$ 26.94K
$ 26.94K$ 26.94K

--
----

$ 73.02K
$ 73.02K$ 73.02K

36.89M
36.89M 36.89M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mox Studio הוא $ 26.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOX הוא 36.89M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.02K.

Mox Studio (MOX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mox Studioל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMox Studio ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMox Studio ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mox Studioל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.25%
30 ימים$ 0-67.75%
60 ימים$ 0-70.10%
90 ימים$ 0--

מה זהMox Studio (MOX)

Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mox Studio (MOX) משאב

האתר הרשמי

Mox Studioתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mox Studio (MOX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mox Studio (MOX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mox Studio.

בדוק את Mox Studio תחזית המחיר עכשיו‏!

MOX למטבעות מקומיים

Mox Studio (MOX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mox Studio (MOX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mox Studio (MOX)

כמה שווה Mox Studio (MOX) היום?
החי MOXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOX ל USD?
המחיר הנוכחי של MOX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mox Studio?
שווי השוק של MOX הוא $ 26.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOX?
ההיצע במחזור של MOX הוא 36.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOX?
‏‏MOX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04289297 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOX?
MOX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOX הוא -- USD.
האם MOX יעלה השנה?
MOX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:05:41 (UTC+8)

