עוד על MOD

MOD מידע על מחיר

MOD אתר רשמי

MOD טוקניומיקה

MOD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Move Dollar סֵמֶל

Move Dollar מחיר (MOD)

לא רשום

1 MOD ל USDמחיר חי:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Move Dollar (MOD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:57:26 (UTC+8)

Move Dollar (MOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.998368
$ 0.998368$ 0.998368
24 שעות נמוך
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
גבוה 24 שעות

$ 0.998368
$ 0.998368$ 0.998368

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.837272
$ 0.837272$ 0.837272

+0.02%

+0.04%

+0.07%

+0.07%

Move Dollar (MOD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, MOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998368 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.837272.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Move Dollar (MOD) מידע שוק

$ 393.06K
$ 393.06K$ 393.06K

--
----

$ 393.08K
$ 393.08K$ 393.08K

393.01K
393.01K 393.01K

393,034.9581304586
393,034.9581304586 393,034.9581304586

שווי השוק הנוכחי של Move Dollar הוא $ 393.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOD הוא 393.01K, עם היצע כולל של 393034.9581304586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 393.08K.

Move Dollar (MOD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Move Dollarל USDהיה $ +0.00042988.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMove Dollar ל USDהיה . $ +0.0021912000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMove Dollar ל USDהיה $ +0.0039262000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Move Dollarל USDהיה $ +0.0034608519940749.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00042988+0.04%
30 ימים$ +0.0021912000+0.22%
60 ימים$ +0.0039262000+0.39%
90 ימים$ +0.0034608519940749+0.35%

מה זהMove Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Move Dollar (MOD) משאב

האתר הרשמי

Move Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Move Dollar (MOD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Move Dollar (MOD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Move Dollar.

בדוק את Move Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

MOD למטבעות מקומיים

Move Dollar (MOD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Move Dollar (MOD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Move Dollar (MOD)

כמה שווה Move Dollar (MOD) היום?
החי MODהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOD ל USD?
המחיר הנוכחי של MOD ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Move Dollar?
שווי השוק של MOD הוא $ 393.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOD?
ההיצע במחזור של MOD הוא 393.01K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOD?
‏‏MOD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOD?
MOD ‏‏רשם מחירATL של 0.837272 USD.
מהו נפח המסחר של MOD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOD הוא -- USD.
האם MOD יעלה השנה?
MOD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:57:26 (UTC+8)

Move Dollar (MOD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.