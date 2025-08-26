Move Dollar (MOD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.998368 $ 0.998368 $ 0.998368 24 שעות נמוך $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.998368$ 0.998368 $ 0.998368 גבוה 24 שעות $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 שיא כל הזמנים $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.837272$ 0.837272 $ 0.837272 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Move Dollar (MOD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, MOD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.998368 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.837272.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOD השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Move Dollar (MOD) מידע שוק

שווי שוק $ 393.06K$ 393.06K $ 393.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 393.08K$ 393.08K $ 393.08K אספקת מחזור 393.01K 393.01K 393.01K אספקה כוללת 393,034.9581304586 393,034.9581304586 393,034.9581304586

שווי השוק הנוכחי של Move Dollar הוא $ 393.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOD הוא 393.01K, עם היצע כולל של 393034.9581304586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 393.08K.