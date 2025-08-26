motion (MOTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00011749 $ 0.00011749 $ 0.00011749 24 שעות נמוך $ 0.00014402 $ 0.00014402 $ 0.00014402 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00011749$ 0.00011749 $ 0.00011749 גבוה 24 שעות $ 0.00014402$ 0.00014402 $ 0.00014402 שיא כל הזמנים $ 0.00483787$ 0.00483787 $ 0.00483787 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00011749$ 0.00011749 $ 0.00011749 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) +10.79% שינוי מחיר (7D) -4.12% שינוי מחיר (7D) -4.12%

motion (MOTION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00013394. במהלך 24 השעות האחרונות, MOTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00011749 לבין שיא של $ 0.00014402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00483787, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00011749.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOTION השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, +10.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

motion (MOTION) מידע שוק

שווי שוק $ 133.37K$ 133.37K $ 133.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.37K$ 133.37K $ 133.37K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,840,933.388374 999,840,933.388374 999,840,933.388374

שווי השוק הנוכחי של motion הוא $ 133.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOTION הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999840933.388374. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.37K.