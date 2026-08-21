Most Wanted מחיר היום

מחיר Most Wanted (MOST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00726733, עם שינוי של 11.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOST ל USD הוא $ 0.00726733 לכל MOST.

Most Wanted כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,264,480, עם היצע במחזור של 1.00B MOST. ב‑24 השעות האחרונות, MOST סחר בין $ 0.00650272 (נמוך) ל $ 0.00747014 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03782497, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00164983.

ביצועים לטווח קצר, MOST נע ב +1.60% בשעה האחרונה ו +49.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.24K.

Most Wanted (MOST) מידע שוק

שווי שוק $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M נפח (24 שעות) $ 12.24K$ 12.24K $ 12.24K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Most Wanted הוא $ 7.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.24K. ההיצע במחזור של MOST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.26M.