MORRIS (MORRIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00850941$ 0.00850941 $ 0.00850941 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.23% שינוי מחיר (1D) -4.72% שינוי מחיר (7D) +2.76% שינוי מחיר (7D) +2.76%

MORRIS (MORRIS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MORRIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORRISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00850941, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MORRIS השתנה ב -1.23% במהלך השעה האחרונה, -4.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MORRIS (MORRIS) מידע שוק

שווי שוק $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K אספקת מחזור 999.58M 999.58M 999.58M אספקה כוללת 999,575,483.400598 999,575,483.400598 999,575,483.400598

שווי השוק הנוכחי של MORRIS הוא $ 21.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MORRIS הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999575483.400598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.60K.