Morph AI (MORPHAI) טוקנומיקה

Morph AI (MORPHAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Morph AI (MORPHAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Morph AI (MORPHAI) מידע

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

אתר רשמי:
https://www.morphai.io/

Morph AI (MORPHAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Morph AI (MORPHAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 460.00K
$ 460.00K$ 460.00K
ההיצע הכולל:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
אספקה במחזור:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 460.00K
$ 460.00K$ 460.00K
שיא כל הזמנים:
$ 0.2576
$ 0.2576$ 0.2576
שפל כל הזמנים:
$ 0.00403554
$ 0.00403554$ 0.00403554
מחיר נוכחי:
$ 0.00459569
$ 0.00459569$ 0.00459569

Morph AI (MORPHAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Morph AI (MORPHAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MORPHAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MORPHAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MORPHAIטוקניומיקה, חקרו אתMORPHAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MORPHAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MORPHAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MORPHAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.