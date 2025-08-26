Morph AI (MORPHAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00430691 $ 0.00430691 $ 0.00430691 24 שעות נמוך $ 0.00477497 $ 0.00477497 $ 0.00477497 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00430691$ 0.00430691 $ 0.00430691 גבוה 24 שעות $ 0.00477497$ 0.00477497 $ 0.00477497 שיא כל הזמנים $ 0.2576$ 0.2576 $ 0.2576 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00403554$ 0.00403554 $ 0.00403554 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -8.16% שינוי מחיר (7D) -7.34% שינוי מחיר (7D) -7.34%

Morph AI (MORPHAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00433186. במהלך 24 השעות האחרונות, MORPHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00430691 לבין שיא של $ 0.00477497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORPHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2576, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00403554.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MORPHAI השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -8.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morph AI (MORPHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 430.69K$ 430.69K $ 430.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 430.69K$ 430.69K $ 430.69K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Morph AI הוא $ 430.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MORPHAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 430.69K.