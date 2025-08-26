עוד על MORPHAI

Morph AI סֵמֶל

Morph AI מחיר (MORPHAI)

1 MORPHAI ל USDמחיר חי:

$0.00433186
$0.00433186$0.00433186
-8.10%1D
USD
Morph AI (MORPHAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:10:53 (UTC+8)

Morph AI (MORPHAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00430691
$ 0.00430691$ 0.00430691
24 שעות נמוך
$ 0.00477497
$ 0.00477497$ 0.00477497
גבוה 24 שעות

$ 0.00430691
$ 0.00430691$ 0.00430691

$ 0.00477497
$ 0.00477497$ 0.00477497

$ 0.2576
$ 0.2576$ 0.2576

$ 0.00403554
$ 0.00403554$ 0.00403554

-0.31%

-8.16%

-7.34%

-7.34%

Morph AI (MORPHAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00433186. במהלך 24 השעות האחרונות, MORPHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00430691 לבין שיא של $ 0.00477497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORPHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2576, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00403554.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MORPHAI השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -8.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morph AI (MORPHAI) מידע שוק

$ 430.69K
$ 430.69K$ 430.69K

--
----

$ 430.69K
$ 430.69K$ 430.69K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Morph AI הוא $ 430.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MORPHAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 430.69K.

Morph AI (MORPHAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Morph AIל USDהיה $ -0.000385179346295273.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorph AI ל USDהיה . $ -0.0011994877.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMorph AI ל USDהיה $ -0.0016259025.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Morph AIל USDהיה $ -0.00522156946074103.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000385179346295273-8.16%
30 ימים$ -0.0011994877-27.68%
60 ימים$ -0.0016259025-37.53%
90 ימים$ -0.00522156946074103-54.65%

מה זהMorph AI (MORPHAI)

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

Morph AI (MORPHAI) משאב

האתר הרשמי

Morph AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morph AI (MORPHAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morph AI (MORPHAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morph AI.

בדוק את Morph AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MORPHAI למטבעות מקומיים

Morph AI (MORPHAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morph AI (MORPHAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MORPHAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Morph AI (MORPHAI)

כמה שווה Morph AI (MORPHAI) היום?
החי MORPHAIהמחיר ב USD הוא 0.00433186 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MORPHAI ל USD?
המחיר הנוכחי של MORPHAI ל USD הוא $ 0.00433186. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morph AI?
שווי השוק של MORPHAI הוא $ 430.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MORPHAI?
ההיצע במחזור של MORPHAI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MORPHAI?
‏‏MORPHAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2576 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MORPHAI?
MORPHAI ‏‏רשם מחירATL של 0.00403554 USD.
מהו נפח המסחר של MORPHAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MORPHAI הוא -- USD.
האם MORPHAI יעלה השנה?
MORPHAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MORPHAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.