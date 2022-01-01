MYX Finance (MYX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MYX Finance (MYX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MYX Finance (MYX) מידע MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. אתר רשמי: https://app.myx.finance מסמך לבן: https://myxfinance.gitbook.io/myx סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 קנה MYXעכשיו!

MYX Finance (MYX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MYX Finance (MYX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 189.55M $ 189.55M $ 189.55M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 157.75M $ 157.75M $ 157.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B שיא כל הזמנים: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 שפל כל הזמנים: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 מחיר נוכחי: $ 1.20157 $ 1.20157 $ 1.20157 למידע נוסף על MYX Finance (MYX) מחיר

MYX Finance (MYX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MYX Finance (MYX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MYX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MYXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MYXטוקניומיקה, חקרו אתMYXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

