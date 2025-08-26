MOP (MOP) מידע על מחיר (USD)

MOP (MOP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOP השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -3.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOP (MOP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של MOP הוא $ 56.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOP הוא 990.22M, עם היצע כולל של 990221649.8868582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.95K.