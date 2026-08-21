moonpig מחיר היום

מחיר moonpig (MOONPIG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOONPIG ל USD הוא $ 0 לכל MOONPIG.

moonpig כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 235,192, עם היצע במחזור של 980.25M MOONPIG. ב‑24 השעות האחרונות, MOONPIG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.12267, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOONPIG נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +14.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.20K.

moonpig (MOONPIG) מידע שוק

שווי שוק $ 235.19K$ 235.19K $ 235.19K נפח (24 שעות) $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 235.19K$ 235.19K $ 235.19K אספקת מחזור 980.25M 980.25M 980.25M אספקה כוללת 980,254,155.802918 980,254,155.802918 980,254,155.802918

שווי השוק הנוכחי של moonpig הוא $ 235.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.20K. ההיצע במחזור של MOONPIG הוא 980.25M, עם היצע כולל של 980254155.802918. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 235.19K.