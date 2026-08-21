Monstro DeFi מחיר היום

מחיר Monstro DeFi (MONSTRO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00256926, עם שינוי של 43.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONSTRO ל USD הוא $ 0.00256926 לכל MONSTRO.

Monstro DeFi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 571,598, עם היצע במחזור של 226.82M MONSTRO. ב‑24 השעות האחרונות, MONSTRO סחר בין $ 0.00176459 (נמוך) ל $ 0.00262201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.103815, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00126761.

ביצועים לטווח קצר, MONSTRO נע ב +1.77% בשעה האחרונה ו +64.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 116.10.

Monstro DeFi (MONSTRO) מידע שוק

שווי שוק $ 571.60K$ 571.60K $ 571.60K נפח (24 שעות) $ 116.10$ 116.10 $ 116.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 954.94K$ 954.94K $ 954.94K אספקת מחזור 226.82M 226.82M 226.82M אספקה כוללת 378,935,191.0628617 378,935,191.0628617 378,935,191.0628617

שווי השוק הנוכחי של Monstro DeFi הוא $ 571.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 116.10. ההיצע במחזור של MONSTRO הוא 226.82M, עם היצע כולל של 378935191.0628617. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 954.94K.