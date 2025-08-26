עוד על PEDRO

monkey puppet (PEDRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:00:36 (UTC+8)

monkey puppet (PEDRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00121581
$ 0.00121581$ 0.00121581

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-6.23%

+10.81%

+10.81%

monkey puppet (PEDRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEDRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEDROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00121581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEDRO השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

monkey puppet (PEDRO) מידע שוק

$ 42.42K
$ 42.42K$ 42.42K

--
----

$ 42.42K
$ 42.42K$ 42.42K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,521.258483
999,771,521.258483 999,771,521.258483

שווי השוק הנוכחי של monkey puppet הוא $ 42.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEDRO הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999771521.258483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.42K.

monkey puppet (PEDRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של monkey puppetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmonkey puppet ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmonkey puppet ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של monkey puppetל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.23%
30 ימים$ 0-13.94%
60 ימים$ 0-7.22%
90 ימים$ 0--

מה זהmonkey puppet (PEDRO)

Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

monkey puppet (PEDRO) משאב

האתר הרשמי

monkey puppetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה monkey puppet (PEDRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות monkey puppet (PEDRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור monkey puppet.

בדוק את monkey puppet תחזית המחיר עכשיו‏!

PEDRO למטבעות מקומיים

monkey puppet (PEDRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של monkey puppet (PEDRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEDRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על monkey puppet (PEDRO)

כמה שווה monkey puppet (PEDRO) היום?
החי PEDROהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEDRO ל USD?
המחיר הנוכחי של PEDRO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של monkey puppet?
שווי השוק של PEDRO הוא $ 42.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEDRO?
ההיצע במחזור של PEDRO הוא 999.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEDRO?
‏‏PEDRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00121581 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEDRO?
PEDRO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEDRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEDRO הוא -- USD.
האם PEDRO יעלה השנה?
PEDRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEDRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:00:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.