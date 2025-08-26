monkey puppet (PEDRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00121581$ 0.00121581 $ 0.00121581 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -6.23% שינוי מחיר (7D) +10.81% שינוי מחיר (7D) +10.81%

monkey puppet (PEDRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEDRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEDROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00121581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEDRO השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

monkey puppet (PEDRO) מידע שוק

שווי שוק $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.42K$ 42.42K $ 42.42K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,771,521.258483 999,771,521.258483 999,771,521.258483

שווי השוק הנוכחי של monkey puppet הוא $ 42.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEDRO הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999771521.258483. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.42K.