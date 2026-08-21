MongCoin מחיר היום

מחיר MongCoin (MONG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MONG ל USD הוא $ 0 לכל MONG.

MongCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 399,818, עם היצע במחזור של 690.00T MONG. ב‑24 השעות האחרונות, MONG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MONG נע ב -0.66% בשעה האחרונה ו +30.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MongCoin (MONG) מידע שוק

שווי שוק $ 399.82K$ 399.82K $ 399.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 399.82K$ 399.82K $ 399.82K אספקת מחזור 690.00T 690.00T 690.00T אספקה כוללת 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0 690,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MongCoin הוא $ 399.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONG הוא 690.00T, עם היצע כולל של 690000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 399.82K.