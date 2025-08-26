Monavale (MONA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 72.83 $ 72.83 $ 72.83 24 שעות נמוך $ 78.82 $ 78.82 $ 78.82 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 72.83$ 72.83 $ 72.83 גבוה 24 שעות $ 78.82$ 78.82 $ 78.82 שיא כל הזמנים $ 2,843.59$ 2,843.59 $ 2,843.59 המחיר הנמוך ביותר $ 19.74$ 19.74 $ 19.74 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -3.04% שינוי מחיר (7D) -17.16% שינוי מחיר (7D) -17.16%

Monavale (MONA) המחיר בזמן אמת של הוא $76.34. במהלך 24 השעות האחרונות, MONA נסחר בטווח שבין שפל של $ 72.83 לבין שיא של $ 78.82, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MONAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,843.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 19.74.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MONA השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Monavale (MONA) מידע שוק

שווי שוק $ 816.97K$ 816.97K $ 816.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 882.90K$ 882.90K $ 882.90K אספקת מחזור 10.46K 10.46K 10.46K אספקה כוללת 11,300.0 11,300.0 11,300.0

שווי השוק הנוכחי של Monavale הוא $ 816.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MONA הוא 10.46K, עם היצע כולל של 11300.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 882.90K.