MomoAI (MTOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02217375$ 0.02217375 $ 0.02217375 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.89% שינוי מחיר (7D) +6.19% שינוי מחיר (7D) +6.19%

MomoAI (MTOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MTOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02217375, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MomoAI (MTOS) מידע שוק

שווי שוק $ 25.90K$ 25.90K $ 25.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.95K$ 103.95K $ 103.95K אספקת מחזור 498.34M 498.34M 498.34M אספקה כוללת 1,999,999,341.45 1,999,999,341.45 1,999,999,341.45

שווי השוק הנוכחי של MomoAI הוא $ 25.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTOS הוא 498.34M, עם היצע כולל של 1999999341.45. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.95K.