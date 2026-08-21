Moltworks מחיר היום

מחיר Moltworks (MOLTWORKS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTWORKS ל USD הוא $ 0 לכל MOLTWORKS.

Moltworks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,455.52, עם היצע במחזור של 100.00B MOLTWORKS. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTWORKS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTWORKS נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Moltworks (MOLTWORKS) מידע שוק

שווי שוק $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.46K$ 19.46K $ 19.46K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Moltworks הוא $ 19.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTWORKS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.46K.