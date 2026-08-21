MOLT BUNKER מחיר היום

מחיר MOLT BUNKER (BUNKER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUNKER ל USD הוא $ 0 לכל BUNKER.

MOLT BUNKER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,633, עם היצע במחזור של 100.00B BUNKER. ב‑24 השעות האחרונות, BUNKER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUNKER נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +26.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MOLT BUNKER (BUNKER) מידע שוק

שווי שוק $ 49.63K$ 49.63K $ 49.63K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.63K$ 49.63K $ 49.63K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MOLT BUNKER הוא $ 49.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BUNKER הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.63K.