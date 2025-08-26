MOE (MOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0465967 $ 0.0465967 $ 0.0465967 24 שעות נמוך $ 0.0508 $ 0.0508 $ 0.0508 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0465967$ 0.0465967 $ 0.0465967 גבוה 24 שעות $ 0.0508$ 0.0508 $ 0.0508 שיא כל הזמנים $ 0.507808$ 0.507808 $ 0.507808 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01697119$ 0.01697119 $ 0.01697119 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -4.65% שינוי מחיר (7D) -16.23% שינוי מחיר (7D) -16.23%

MOE (MOE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04786915. במהלך 24 השעות האחרונות, MOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0465967 לבין שיא של $ 0.0508, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.507808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01697119.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOE השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOE (MOE) מידע שוק

שווי שוק $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.23M$ 18.23M $ 18.23M אספקת מחזור 133.15M 133.15M 133.15M אספקה כוללת 382,205,483.5198185 382,205,483.5198185 382,205,483.5198185

שווי השוק הנוכחי של MOE הוא $ 6.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOE הוא 133.15M, עם היצע כולל של 382205483.5198185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.23M.