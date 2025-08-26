עוד על MOE

MOE מידע על מחיר

MOE מסמך לבן

MOE אתר רשמי

MOE טוקניומיקה

MOE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MOE סֵמֶל

MOE מחיר (MOE)

לא רשום

1 MOE ל USDמחיר חי:

$0.04770094
$0.04770094$0.04770094
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MOE (MOE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:08 (UTC+8)

MOE (MOE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0465967
$ 0.0465967$ 0.0465967
24 שעות נמוך
$ 0.0508
$ 0.0508$ 0.0508
גבוה 24 שעות

$ 0.0465967
$ 0.0465967$ 0.0465967

$ 0.0508
$ 0.0508$ 0.0508

$ 0.507808
$ 0.507808$ 0.507808

$ 0.01697119
$ 0.01697119$ 0.01697119

+0.18%

-4.65%

-16.23%

-16.23%

MOE (MOE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.04786915. במהלך 24 השעות האחרונות, MOE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0465967 לבין שיא של $ 0.0508, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.507808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01697119.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOE השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -4.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MOE (MOE) מידע שוק

$ 6.35M
$ 6.35M$ 6.35M

--
----

$ 18.23M
$ 18.23M$ 18.23M

133.15M
133.15M 133.15M

382,205,483.5198185
382,205,483.5198185 382,205,483.5198185

שווי השוק הנוכחי של MOE הוא $ 6.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOE הוא 133.15M, עם היצע כולל של 382205483.5198185. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.23M.

MOE (MOE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MOEל USDהיה $ -0.00233614619884048.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOE ל USDהיה . $ +0.0105294801.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMOE ל USDהיה $ +0.0580955705.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MOEל USDהיה $ +0.017432069731645673.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00233614619884048-4.65%
30 ימים$ +0.0105294801+22.00%
60 ימים$ +0.0580955705+121.36%
90 ימים$ +0.017432069731645673+57.27%

מה זהMOE (MOE)

MOE is the native token of Merchant MOE, a native decentralized exchange on the Mantle blockchain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MOEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MOE (MOE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MOE (MOE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MOE.

בדוק את MOE תחזית המחיר עכשיו‏!

MOE למטבעות מקומיים

MOE (MOE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MOE (MOE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MOE (MOE)

כמה שווה MOE (MOE) היום?
החי MOEהמחיר ב USD הוא 0.04786915 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOE ל USD?
המחיר הנוכחי של MOE ל USD הוא $ 0.04786915. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MOE?
שווי השוק של MOE הוא $ 6.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOE?
ההיצע במחזור של MOE הוא 133.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOE?
‏‏MOE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.507808 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOE?
MOE ‏‏רשם מחירATL של 0.01697119 USD.
מהו נפח המסחר של MOE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOE הוא -- USD.
האם MOE יעלה השנה?
MOE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:43:08 (UTC+8)

MOE (MOE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.