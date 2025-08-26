MMX (MMX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.194415 $ 0.194415 $ 0.194415 24 שעות נמוך $ 0.23105 $ 0.23105 $ 0.23105 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.194415$ 0.194415 $ 0.194415 גבוה 24 שעות $ 0.23105$ 0.23105 $ 0.23105 שיא כל הזמנים $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04397974$ 0.04397974 $ 0.04397974 שינוי מחיר (שעה אחת) +13.65% שינוי מחיר (1D) +1.83% שינוי מחיר (7D) +0.78% שינוי מחיר (7D) +0.78%

MMX (MMX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.225366. במהלך 24 השעות האחרונות, MMX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.194415 לבין שיא של $ 0.23105, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04397974.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMX השתנה ב +13.65% במהלך השעה האחרונה, +1.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MMX (MMX) מידע שוק

שווי שוק $ 37.07M$ 37.07M $ 37.07M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.66M$ 112.66M $ 112.66M אספקת מחזור 164.48M 164.48M 164.48M אספקה כוללת 499,897,237.889973 499,897,237.889973 499,897,237.889973

שווי השוק הנוכחי של MMX הוא $ 37.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MMX הוא 164.48M, עם היצע כולל של 499897237.889973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.66M.