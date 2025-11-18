MM72 מחיר היום

מחיר MM72 (MM72) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MM72 ל USD הוא -- לכל MM72.

MM72 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 68,769, עם היצע במחזור של 70.00B MM72. ב‑24 השעות האחרונות, MM72 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00000104 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00502433, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MM72 נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -14.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MM72 (MM72) מידע שוק

שווי שוק $ 68.77K$ 68.77K $ 68.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.24K$ 98.24K $ 98.24K אספקת מחזור 70.00B 70.00B 70.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MM72 הוא $ 68.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MM72 הוא 70.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.24K.