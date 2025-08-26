Mizuki (MIZUKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.059721$ 0.059721 $ 0.059721 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.92% שינוי מחיר (1D) -34.73% שינוי מחיר (7D) -24.61% שינוי מחיר (7D) -24.61%

Mizuki (MIZUKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIZUKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIZUKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.059721, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIZUKI השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -34.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mizuki (MIZUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,918,581.640151 999,918,581.640151 999,918,581.640151

שווי השוק הנוכחי של Mizuki הוא $ 27.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIZUKI הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999918581.640151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.91K.